В ГУР говорят, что не подтверждали причастность Украины к разгрому "Вагнера" в Мали
Недавно ЧВК "Вагнера" в Мали потерпела поражение от туарегов. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что не говорил о причастности разведки Украины к их разгрому.
На днях Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной после появления информации о том, что Украина якобы помогла повстанцам-туарегам с "вагнеровцами".
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Причастность ГУР к разгрому "Вагнера"
В конце июля Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что туареги "получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников". Он указал, что детали говорить не будет, но пообещал продолжение.
В то же время издание FT пишет, что Юсов на этой неделе сказал журналистам, что не делал заявления о причастности ГУР к атаке.
Издание отмечает, что заявления из Нигера и Мали прозвучали на фоне того, как Украина пытается получить поддержку в африканских странах. Многие государства Африканского континента оставались "нейтральными" относительно войны, а часть поддержала Россию – среди них Мали, Нигер и Буркина-Фасо.
К слову, в МИД Украины назвали решение правительства Мали о разрыве дипломатических отношений недальновидным и поспешным. В министерстве решительно отвергли обвинения правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма", о котором говорилось в заявлении властей страны.