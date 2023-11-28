В ГУР официально подтвердили отравление жены Буданова: в каком она состоянии

В украинской разведке официально подтвердили информацию об отравлении супруги главы ГУР МО Кирилла Буданова. В разведке заявили, что информация об отравлении Марианны Будановой соответствует действительности.

Информацию об отравлении жены Кирилла Буданова в комментарии 24 Каналу подтвердил представитель разведки Андрей Юсов. По его словам, жена главы украинской военной разведки была отравлена тяжелыми металлами.

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Жена Буданова завершает курс лечения

Сейчас Марианна Буданова проходит курс лечения, который уже завершается. Юсов подчеркнул, что состояние Марианны сейчас удовлетворительное.

Относительно других работников ГУР – их состояние тоже нормальное. Больше информации в ГУР обещали обнародовать позже.

Что известно об отравлении жены Буданова

По данным источников СМИ в разведке, вещества, попавшие в организм Марианны Будановой, никак не используются в быту и военном деле.

Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Жену Кирилла Буданова могли отравить через еду.

Журналисты "Украинской правды" сообщили, что симптомы отравления также заметили и у нескольких работников разведки. Об этих людях также сейчас заботятся медики.

По данным СМИ, у самого Кирилла Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все хорошо.

Марианна замужем за Кириллом Будановым уже 10 лет. После начала вторжения Буданов рассказывал, что его жена является офицером полиции и преподает психологию в академии МВД. С июня 2021 года она работает советницей мэра Киева Виталия Кличко.

В своих интервью Буданов рассказывал, что в преддверии полномасштабного вторжения России перевез жену в свой кабинет. По его словам, с тех пор его жена фактически "живет" на работе мужа.