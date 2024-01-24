В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Россией и Украиной

В Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января между Украиной и Россией должен был состояться обмен военнопленными. Пока проверяется информация, могли ли они быть на борту Ил-76.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все детали падения Ил-76.

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Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит,

– добавил Юсов.

В России заявили, что на борту Ил-76 якобы находились украинские военные, которых везли на обмен. Комментируя это заявление, представитель ГУР МО подчеркнул, что в настоящее время проверяются данные о том, могли ли быть на борту военнопленные.

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