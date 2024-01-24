В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен пленными между Россией и Украиной
24 января 2024, 14:07Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
В Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января между Украиной и Россией должен был состояться обмен военнопленными. Пока проверяется информация, могли ли они быть на борту Ил-76.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются все детали падения Ил-76.
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Но я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит,
– добавил Юсов.
В России заявили, что на борту Ил-76 якобы находились украинские военные, которых везли на обмен. Комментируя это заявление, представитель ГУР МО подчеркнул, что в настоящее время проверяются данные о том, могли ли быть на борту военнопленные.
В Белгородской области разбился Ил-76: что известно
- В российских СМИ заявили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Борт разбился в Корочанском районе.
- Российское минобороны подтвердило факт падения самолета. Также там добавили, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, погибших во время авиакатастрофы. Также на борту предположительно было 6 членов экипажа. Однако точные данные пока неизвестны, а российские пропагандисты приводят разное количество пассажиров.
- Следует отметить, что Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов разного назначения. Он также может перевозить личный состав, однако за время полномасштабной войны враг использовал эти борта для перевозки иранских дронов-камикадзе типа "Шахед", постоянно атакующих Украину.
- Позже российские пропагандисты начали распространять информацию, что якобы на борту находились украинские военные, которых везли на обмен. В Координационном штабе подчеркнули, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, имеющих целью дестабилизацию украинского общества. Потому украинцев призывали пользоваться только официальными источниками информации. В то же время в Координационном штабе добавили, что собирают и проверяют всю информацию о падении Ил-76.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец также отреагировал на заявления российской стороны, что на борту Ил-76 могли находиться украинские военнопленные. Омбудсмен добавил, что в настоящее время проверяет все данные по авиакатастрофе военного самолета Ил-76. Все детали Лубинец пообещал предоставить позже.