В ГУР подтвердили поражение двух вражеских Су-57: сколько у России еще таких истребителей

Во время атаки аэродрома "Ахтубинск" 8 июня были поражены российские истребители Су-57. Сейчас ГУР МО раскрыло актуальные детали относительно этих самолетов.

Так, Украине удалось поразить сразу два российских истребителя Су-57. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Сколько Су-57 у России

Андрей Юсов рассказал, что Россия в течение длительного времени пыталась вывести подобные истребители на постоянное производство, однако эти сроки постоянно переносили. Поэтому количество таких Су-57, вероятно, слишком мало.

Речь идет о поштучных экземплярах, экземпляры и искусственное производство до десятка. Собственно, враг пытался максимально скрывать и завышать характеристики данного истребителя, называя его истребителем 5-го поколения, однако в этом есть сомнения,

– утверждает представитель ГУР МО.

По его словам, Су-57 так и не пересекали линию украинского воздушного пространства, ведь боялись понести потери от работы украинских Воздушных сил, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Впрочем, как пояснил Юсов, эта "гордость российских воздушных сил" активно использовалась в террористических атаках по украинским гражданским объектам и инфраструктуре. Поэтому их уничтожение было вполне справедливым.

Что известно о поражениях вражеских Су-57: главное