В ГУР подтвердили поражение двух вражеских Су-57: сколько у России еще таких истребителей
Во время атаки аэродрома "Ахтубинск" 8 июня были поражены российские истребители Су-57. Сейчас ГУР МО раскрыло актуальные детали относительно этих самолетов.
Так, Украине удалось поразить сразу два российских истребителя Су-57. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает 24 Канал.
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Сколько Су-57 у России
Андрей Юсов рассказал, что Россия в течение длительного времени пыталась вывести подобные истребители на постоянное производство, однако эти сроки постоянно переносили. Поэтому количество таких Су-57, вероятно, слишком мало.
Речь идет о поштучных экземплярах, экземпляры и искусственное производство до десятка. Собственно, враг пытался максимально скрывать и завышать характеристики данного истребителя, называя его истребителем 5-го поколения, однако в этом есть сомнения,
– утверждает представитель ГУР МО.
По его словам, Су-57 так и не пересекали линию украинского воздушного пространства, ведь боялись понести потери от работы украинских Воздушных сил, средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Впрочем, как пояснил Юсов, эта "гордость российских воздушных сил" активно использовалась в террористических атаках по украинским гражданским объектам и инфраструктуре. Поэтому их уничтожение было вполне справедливым.
Что известно о поражениях вражеских Су-57: главное
- В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что в ночь на 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" удалось поразить вражеский многоцелевой истребитель Су-57. Это подтверждают спутниковые снимки, которые появились в сети. Рядом видны воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.
- Впоследствии в ГУР уточнили, что, по предварительным данным, дронам удалось поразить два Су-57. Это первое повреждение такого самолета в истории. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов. Аэродром расположен на расстоянии 589 километров от линии боевого столкновения.
- Впоследствии в сети опубликовали кадры, на которых четче видны масштабы повреждений российских истребителей. Там можно заметить, что кратер от взрыва "четко очерчен и находится очень близко к истребителю".
- Вероятно, что удар по "Ахтубинску" 8 июня имел и дополнительную цель – специфически намекнуть россиянам, что проведение нового этапа маневров ядерных сил на этой авиабазе может завершиться новыми "хлопками".