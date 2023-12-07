Самая тяжелая часть зимы еще впереди: в ГУР МО рассказали о запасах вооружения в России

Россия наращивает производство оружия и беспилотников, а значит, удары страны-агрессора по объектам энергетики Украины еще впереди. Украинцев может ожидать тяжелая зима.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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Россия сохраняет определенные возможности по производству разных видов вооружения. Это серьезный вызов для украинских сил безопасности и обороны и для проукраинской коалиции.

– отметил Юсов.

Он подчеркнул, что в этом контексте Украине нужно больше поддержки.

"Самая тяжелая часть зимы впереди. Это означает необходимость усиления для Украины систем ПВО", – добавил Юсов.

По его словам, в России также остается большое количество старого советского вооружения, в том числе бронетехника, но не все из их "запасов" подлежит расконсервации, восстановлению и модернизации.

В России хватает вооружения

Юсов также отметил, что Россия может восстанавливать количество вооружения и делает это, но не в тех объемах, в которых хотела бы.

В ГУР считают, что сейчас у врага запасы ракетных вооружений значительно меньше, чем в прошлом и начале полномасштабного вторжения, но, несмотря ни на что, они еще есть.

Следовательно, угроза украинской гражданской, энергетической инфраструктуры сохраняется. Более того, сейчас враг применяет комбинированные удары, одновременно используя и ракетные удары, и беспилотники.

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