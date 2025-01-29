"Война за ум": в ГУР рассказали о важности коммуникаций

В Главном управлении разведки презентовали тематический фильм "Война за ум". В нем рассказали, почему современная война требует правильного управления информацией и насколько важны стратегические коммуникации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Как коммуникации влияют на ход войны

Команда управления стратегических коммуникаций ГУР поделилась собственным опытом работы по случаю второй годовщины основания подразделения. Так, Кирилл Буданов отметил, что стратегические коммуникации позволяют влиять на будущее, поэтому очень важны в современном мире.

Стратегические коммуникации – это умение управлять информацией, чтобы правильно интерпретировать прошлое, формировать реальность и влиять на будущее,

– подчеркнул Буданов.

Так, в фильме "Война за ум" спикерами выступили непосредственно глава ГУР Кирилл Буданов, а также представители спецслужбы – Вадим Скибицкий, Андрей Юсов, Андрей Черняк и руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко. Они рассказали о ключевых вызовах и описали угрозы для информационной безопасности государства, с которыми пришлось столкнуться во время войны.

Кроме того, в фильме также рассказали примеры, как успешные действия ГУР на опережение помогали давать отпор российскому агрессору.

"Стратегические коммуникации – не дополнительные действия, а обязательная часть планирования и осуществления военных операций и всех видов деятельности. Это также процесс, который находится в основе обеспечения государственной безопасности Украины. Украинцы платят страшную цену за собственную свободу. И все, что мы можем сделать, чтобы облегчить эту цену, чтобы мир узнал об этой цене, – мы можем и должны делать", – подчеркнул Андрей Юсов.

Скибицкий добавил, что сейчас ГУР работает со всеми, кто прилагает усилия к победе Украины над врагом. Говорится и об онлайн СМИ, и о печатных изданиях, общественные организации и тому подобное. По словам представителя спецслужбы, это позволяет противодействовать врагу и направлять усилия на победу.

На презентации фильма выступила и главный редактор издания Lb.ua Соня Кошкина. Она отметила, что ГУР имеет взвешенный и ответственный подход в коммуникациях.