Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Як комунікації впливають на хід війни

Команда управління стратегічних комунікацій ГУР поділилася власним досвідом роботи з нагоди другої річниці заснування підрозділу. Так, Кирило Буданов наголосив, що стратегічні комунікації дозволяють впливати на майбутнє, тому є дуже важливими у сучасному світі.

Стратегічні комунікації – це вміння керувати інформацією, щоб правильно інтерпретувати минуле, формувати реальність і впливати на майбутнє,

– наголосив Буданов.

Так, у фільмі "Війна за розум" спікерами виступили безпосередньо очільник ГУР Кирило Буданов, а також представники спецслужби – Вадим Скібіцький, Андрій Юсов, Андрій Черняк та керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Вони розповіли про ключові виклики та описали загрози для інформаційної безпеки держави, з якими довелось стикнутись під час війни.

Крім того, у фільмі також розповіли приклади, як успішні дії ГУР на випередження допомагали давати відсічі російському агресору.

"Стратегічні комунікації – не додаткові дії, а обов'язкова частина планування і здійснення військових операцій та всіх видів діяльності. Це також процес, який знаходиться в основі забезпечення державної безпеки України. Українці платять страшну ціну за власну свободу. І все, що ми можемо зробити, щоби полегшити цю ціну, щоби світ дізнався про цю ціну, – ми можемо і повинні робити", – наголосив Андрій Юсов.

Скібіцький додав, що нині ГУР працює з усіма, хто докладає зусиль до перемоги України над ворогом. Мовиться і про онлайн ЗМІ, і про друковані видання, громадські організації тощо. За словами представника спецслужби, це дозволяє протидіяти ворогу та спрямовувати зусилля на перемогу.

На презентації фільму виступила й головна редакторка видання Lb.ua Соня Кошкіна. Вона наголосила, що ГУР має зважений та відповідальний підхід у комунікаціях.