Это не одно крыло, – в ГУР объяснили, кто может стоять за громкими заявлениями Пригожина

В России существуют так называемые "башни", конкурирующие между собой. К одной из таких башен относится главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, открыто критикующий руководство России.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал то, кто покровительствует Пригожина. Он выразил убеждение, что в России существует не одно так называемое крыло, а разные среды.

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Юсов ответил, кто покровительствует Пригожина

"Я думаю, что это даже не одно крыло – это разные среды, которые могут конкурировать между собой. Скажем, Пригожин и Гиркин друг друга, мягко говоря, не любят в публичной плоскости. Но их нарративы часто свидетельствуют об одних и тех же проблемы в армии оккупантов. Поэтому это разные среды", – сказал Юсов.

Он уверен, что количество таких сред и их вес будет только увеличиваться. По его словам, эти среды понимают, что полномасштабная агрессия против Украины была огромной ошибкой, "которая уже стоит современной России непомерную цену".

Чем дольше будет продолжаться агрессия – тем больше будет расти эта цена,

– добавил Юсов.

В ГУР отреагировали на "вывод" вагнеровцев из Бахмута

Представитель ГУР МО также прокомментировал недавнюю заявление Пригожина о выводе вагнеровцев из Бахмута. Он упрекал военное руководство в дефиците боеприпасов. Впоследствии главарь наемников сказал, что вагнеровцы остаются, поскольку руководство России обещало предоставить боеприпасы.

Юсов, объясняя разные заявления Пригожина, который выносит проблемы России на широкую общественность, сказал, что глава вагнеровцев уже сейчас готовит себе почву для оправдания в неудачах.

"Если через несколько месяцев ситуация для российской армии будет плачевна по нескольким направлениям, в том числе и на Востоке, то будут искать крайних. Конечно, Пригожин в этой ситуации покажет свои заявления несколькомесячной давности и скажет: "Крайний точно не я", – пояснил представитель разведки.

ГУР подтверждает дефицит снарядов в России

Юсов подтвердил огромные потери личного состава и техники во всех подразделениях россиян, совершающих штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Речь идет и о потерях вагнеровцев и дефиците боеприпасов у россиян.

Такой дефицит наблюдается. К тому же, с рекрутингом дополнительных боевиков даже по зонам в различных ЧВК, в том числе у вагнеровцев, действительно наблюдаются серьезные проблемы. Хотя такой рекрутинг продолжается,

– резюмировал он.

Отметим, что в американском Институте изучения войны считают, что Пригожин и так называемый чеченский лидер Рамзан Кадыров, вероятно, заставили Валерия Герасимова возобновить распределение артиллерийских боеприпасов для вагнеровцев в Бахмуте.

Дело в том, что после того, как Пригожин заявил о выводе вагнеровцев из Бахмута, именно Кадыров вызвался отправить свои войска воевать под город-крепость.

Пригожин и Кадыров фактически шантажировали минобороны России, чтобы оно выделило ресурсы для вагнеровцев в Бахмуте, угрожая вывести войска Кадырова из других частей.