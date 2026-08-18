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18 августа, 07:23
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Обновлено - 07:37, 18 августа

В ГУР рассказали о планах Кремля на 2026 год

Даниил Жоров

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, хочет ли Россия закончить войну. Также он назвал планы противника до конца 2026 года.

Об этом Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина". 

Что сказали в ГУР? 

По словам разведчика, аналитики ГУР МО Украины в своем анализе приходят к выводам, что на фронте нет никаких признаков, свидетельствующих о готовности России прекратить огонь и начать переговоры.

 

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ГУР МО
Вадим Скибицкий
Война России с Украиной