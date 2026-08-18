18 августа, 07:23
Обновлено - 07:37, 18 августа
В ГУР рассказали о планах Кремля на 2026 год
Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, хочет ли Россия закончить войну. Также он назвал планы противника до конца 2026 года.
Об этом Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина".
Что сказали в ГУР?
По словам разведчика, аналитики ГУР МО Украины в своем анализе приходят к выводам, что на фронте нет никаких признаков, свидетельствующих о готовности России прекратить огонь и начать переговоры.