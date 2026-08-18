Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".
Що сказали у ГУР?
За словами розвідника, аналітики ГУР МО України в своєму аналізі доходять до висновків, що на фронті немає жодних ознак, які б свідчили про готовність Росії припинити вогонь
Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький сказав, чи бажає Росія закінчити війну. Також він назвав плани ворога до кінця 2026 року.
Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".
За словами розвідника, аналітики ГУР МО України в своєму аналізі доходять до висновків, що на фронті немає жодних ознак, які б свідчили про готовність Росії припинити вогонь