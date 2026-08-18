Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

Що сказали у ГУР?

За словами розвідника, аналітики ГУР МО України в своєму аналізі доходять до висновків, що на фронті немає жодних ознак, які б свідчили про готовність Росії припинити вогонь