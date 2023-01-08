СБУ будет проводить в Харькове антитеррористические мероприятия: привлекут военную технику
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия в Харькове. Соответствующие мероприятия пройдут в одном из районов города.
В СБУ рассказали, что антитеррористические мероприятия будут проходить 9 – 10 января. Кроме СБУ, в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств.
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В СБУ объяснили, что целью мероприятий является:
- повышение безопасности мирного населения Харькова,
- усиление защищенности объектов критической инфраструктуры,
- обнаружение и задержание возможных диверсионных групп.
Сообщается, что во время антитеррористических контрдиверсионных мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа,
– говорится в сообщении.
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- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный информировал, что Россия готовит 200 тысяч мобилизованных, чтобы начать новое наступление. Оккупанты могут пойти в очередное наступление на любом направлении.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов и глава Минобороны Алексей Резников констатировали, что в январе в России начнется новая волна мобилизации.
- Бригадный генерал Сергей Мельник – начальник Харьковского гарнизона – предположил, что российские оккупанты снова попытаются идти на Харьков. Это произойдет, когда замерзнет земля.
- В атаку страна-террорист будет бросать неподготовленных мобилизованных. Они постараются отрезать Харьков от Киева.
- Осенью 2022 года украинские воины освободили почти всю Харьковскую область. До сих пор временно оккупированными остаются некоторые районы на востоке области возле Луганщины.