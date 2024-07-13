В Харькове слышали взрыв: оккупанты ударили по поселку Буды, есть раненый

Днем 13 июля в Харькове снова раздались взрывы. Несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока.

Около 15 часов на территории Харьковской области объявили тревогу. Уже в 15:40 журналисты сообщили о взрыве.

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Что известно о взрыве в Харькове сейчас

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В 15 часов Воздушные силы заявили, что на Харьковщине ракетная опасность. Активность вражеских разведывательных БПЛА. Возможна работа противовоздушной обороны.

Уже в 15:36 написали об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.

Около 16 часов глава ОВА сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе.

Осколочное ранение получил мужчина 24 лет,

– заявил Олег Синегубов.

Добавил, что осмотр места попадания продолжается. Заметим, что воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

В 16:08 журналисты снова сообщили о взрыве в Харькове.