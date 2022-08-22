В Харькове и Николаеве раздались взрывы, в сети сообщают о пожаре в Никополе

В Харькове по состоянию на 2:50 22 августа сообщили о взрывах. Воздушная тревога началась в 02:50 и продолжалась до 03:30.

В течении последних 12 часов воздушная тревога в Харькове, где вводят затяжной комендантский час, звучала несколько раз. Около 21:10 Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли Киевский район города.

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Впоследствии стало известно, что пострадал один человек. Детали о его состоянии пока не раскрывают.

Как проходит ночь на 22 августа в Украине

Около 00:26 сообщили о взрывах в Никополе. Позже в сети появилась информация, что в результате обстрела вспыхнул пожар.

Информацию о взрывах в Харькове около 02:50 не подтвердили и не опровергли.

Кроме того, в сети сообщили, что около 03:02 взрывы слышали жители Николаева. За 3 минуты до этого в области объявили воздушную тревогу.

Людей просят не игнорировать тревог

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В Черном море находятся 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Всего наготове – 30 ракет.

Кроме того, в полиции предупредили, что 23 – 24 августа людям нужно быть особенно ответственными. В частности, при выходе из дома нужно знать маршруты, чтобы в случае тревоги оперативно пройти в укрытие гражданской защиты.

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