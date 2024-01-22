Приревновал продавщицу: в Харькове мужчина прямо в магазине взорвал гранату
22 января 2024, 22:09Читати новину українською
Источник:Полиция Харьковщины
В Харькове задержан мужчина, который взорвал взрывчатку в помещении торгового заведения. Полиция начала расследование опасного инцидента.
22 января в одном из магазинов Харькова прогремел взрыв. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.
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Преступление из-за ревности
Как выяснило следствие, мужчина 32 года взорвал в помещении магазина страйкбольную гранату. Неизвестный оказался сожителем продавщицы. Таким образом, мужчина решил выяснить отношения с подругой. Между парой возник конфликт на почве ревности.
К счастью, никто не пострадал.Справка : Страйкбольные гранаты – это вид airsoft оружия, предназначенный для решения различных игровых задач: зачистка помещений, подавление огневых точек, минирование путей ухода и т.д. Чаще изготовлена на основе безопасной пиротехники, и не представляет угрозы для такого использования.
Известно, что следователь открыл уголовное производство, а ревнивца задержали.
Последние инциденты со взрывчаткой: что известно
- В Киевской области 15-летний парень взорвал гранату в подъезде многоэтажного дома. Известно, что подросток поссорился со своими знакомыми и во время конфликта достал взрывное устройство из кармана и швырнул его. После этого взрыватель скрылся. Как следствие, сам нарушитель, а также 16-летний участник спора получили ранения.
- В Одесской области мужчина в военной форме швырнул гранату в микроавтобус, где находились водитель и пассажир. По данным следствия, злоумышленник попросил подвезти его. Во время поездки он потребовал у пассажира и водителя деньги. После отказа – взорвал взрывное устройство.
- 15 декабря в Закарпатье в помещении Керецкого сельского совета во время заседания депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты. В результате взрыва пострадали более двух десятков человек. Два человека умерли от травм в больнице.