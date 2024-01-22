Приревновал продавщицу: в Харькове мужчина прямо в магазине взорвал гранату

В Харькове задержан мужчина, который взорвал взрывчатку в помещении торгового заведения. Полиция начала расследование опасного инцидента.

22 января в одном из магазинов Харькова прогремел взрыв. Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.

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Преступление из-за ревности

Как выяснило следствие, мужчина 32 года взорвал в помещении магазина страйкбольную гранату. Неизвестный оказался сожителем продавщицы. Таким образом, мужчина решил выяснить отношения с подругой. Между парой возник конфликт на почве ревности.

К счастью, никто не пострадал.

: Страйкбольные гранаты – это вид airsoft оружия, предназначенный для решения различных игровых задач: зачистка помещений, подавление огневых точек, минирование путей ухода и т.д. Чаще изготовлена на основе безопасной пиротехники, и не представляет угрозы для такого использования.

Известно, что следователь открыл уголовное производство, а ревнивца задержали.

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