В Харькове определили место, где еще одно тело: под завалами нашли 15-летнего парня

Вечером 30 октября россияне нанесли удар по Харькову. В городе определили место, где под завалами находится тело еще одного погибшего от бомб россиян ребенка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Игоря Терехова. Напомним, россияне запустили по городу ФАБ-500 из УМПК.

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Количество жертв в Харькове возросло

Определили место, где под завалами находится тело еще одного погибшего от бомб россиян ребенка. Идут работы по его деблокированию,

– сообщил Терехов в 14:07 31 октября.

Уже через 10 минут глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что из-под завалов разрушенной части 9-этажки деблокировали тело 15-летнего парня без признаков жизни.

"Таким образом до 3 человек возросло количество погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке города. Еще 36 человек пострадали", – сообщает ГСЧС.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь.

Напомним, россияне нанесли удар КАБом по Харькову около 22:51 30 октября. Авиационный боеприпас попал между третьим и четвертым этажами девятиэтажного жилого дома. Повреждены соседние многоэтажки, по меньшей мере 20 авто.