Остался жить в своих творениях: в Харькове похоронили погибшего воина и художника Антона Дербилова

В Харькове простились с музыкантом и скульптором Антоном Дербиловым. Военный погиб 6 апреля в боях против российских оккупантов в Луганской области.

Как сообщила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, украинского художника и защитника похоронили на Аллее героев в Харькове. Мужчине было 43 года.

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Чрезвычайно талантливый человек

По словам Черненко, Антон Дербилов был известным человеком в Харькове. Он реализовал себя в разных видах искусства. Но одной из его изюминок было создание реалистических миниатюрных скульптур.

В Харькове его знают не только как воина, но и как скульптора, музыканта и вообще очень талантливого человека. Мы снимали о нем несколько лет назад сюжет, где он продемонстрировал линейку миниатюрных скульптур, посвященных войску Богдана Хмельницкого. Чрезвычайно реалистичные миниатюры,

– рассказала Черненко.

Антон Дербилов был известен среди коллекционеров в этом жанре по всему миру. Он соблюдал полную реалистичность и историческую достоверность – пытался воспроизвести каждую деталь.

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Ушел добровольцем в первый день войны

Антон Дербилов ушел добровольцем на фронт в первый день полномасштабного вторжения. Он служил в рядах 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии. На своем боевом пути мужчина участвовал в освобождении Харьковщины и Донецкой области. А 6 апреля военный погиб от минометного обстрела во время боев близ Кременной.

Человек с голливудской улыбкой. Человек всегда с хорошим настроением. Человек-позитив. Человек, который не только музыкант и скульптор. Но и танцор. Он занимался испанскими танцами,

– вспоминает друг погибшего Василий.

В Антона Дербилова осталась жена и трое дочерей.

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