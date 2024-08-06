Удар по Харькову: враг повредил поликлинику, под завалами здания могут быть люди

Россия утром 6 августа ударила по центру Харькова. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру.

Взрыв в Харькове прогремел в 9:53 6 августа. После удара экстренные службы выехали на место попадания.

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Что известно об атаке по центру Харькова

На эту минуту (по состоянию на 10:22 6 августа – 24 Канал) обратились два человека с острой реакцией на стресс. Под завалами могут находиться люди,

– заявил глава Харьковской ОВА.

Олег Синегубов не сказал, куда именно попали оккупанты и где под завалами люди.

Издание "Накипело" уточнило, что трехэтажное здание в результате взрыва в Харькове частично разрушено. Также корреспонденты издания с места удара рассказали, что машины, которые были припаркованы рядом, повреждены.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что враг ударил по центру города, где плотная жилая застройка.

Пожар. Относительно разрушений и жертв информация уточняется,

– предварительно сообщил Терехов.

Городской голова впоследствии написал, что в результате ракетного удара по центру Харькова повреждено здание поликлиники.

"Сейчас информация о раненых и разрушениях уточняется", – по состоянию на 10:19 сказал Терехов.

Чем атаковала Россия

По предварительным данным, оккупанты попали "Искандером",

– заявил Олег Синегубов.

По его словам, по состоянию на 10:54 6 августа враг повредил гражданские помещения. В частности:

поликлинику,

гражданские автомобили,

жилую инфраструктуру.

По данным чиновника, там выбиты окна. Глава областной военной администрации добавил, что в городе ликвидируют последствия удара.