В Харькове – попадание: пострадали три района, вспыхнул пожар
- Вечером 8 апреля российские беспилотники атаковали Харьков, в частности Киевский и Шевченковский районы, что привело к пожарам.
- Первый взрыв прогремел в 20:59, второй в 21:15, в результате чего в Киевском районе загорелась хозяйственная постройка.
Россияне атаковали город Харьков вечером 8 апреля с помощью ударных беспилотников. К сожалению, известно о попадании в нескольких районах, есть данные о пожаре.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. Заметим, что на момент атаки в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы.
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Что известно об атаке на Харьков
Воздушная тревога на территории Харькова и области объявлена ориентировочно в 20:12. Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных беспилотников для региона. Впоследствии уточнили о нескольких группах БПЛА в направлении города, и посоветовали находиться в укрытиях.
В 21:01 появилась информация о взрывах.
В Харькове прилет в Киевский район. На месте – пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,
– говорится в сообщении городского головы.
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Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Заметим, что первый взрыв прогремел в 20:59, в 21:15 громко было вторично. В настоящее время более подробной информации местные власти не обнародовали.
"Оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте. Пожар – горит хозяйственное сооружение. О пострадавших информации на данную минуту нет", – добавил позже Игорь Терехов.
В свою очередь Синегубов отметил, что второй удар произошел в Шевченковском районе города. В результате обстрела вражеским беспилотником в Киевском районе вспыхнул пожар. Попадание зафиксировано в двухэтажном здании. Профильные службы выехали на место.
По предварительной информации, есть данные об ударе беспилотником по Индустриальному району Харькова.
Недавно дроны массированно атаковали город
- Напомним, российская армия нанесла удар по Харькову беспилотниками вечером 3 апреля. В общей сложности 5 человек погибли, 34 – пострадали, в том числе один спасатель.
- По словам Синегубова, в результате вражеского удара занялась крыша многоэтажки площадью 500 квадратных метров, были возгорания 7 автомобилей и 2 квартир общей площадью 70 квадратных метров.
- Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что в Харькове все 6 попаданий произошли в Новобаварском районе. В общей сложности там повреждено около 32 четырех пятиэтажных жилых домов.