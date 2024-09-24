Украина еще раз находится под российской атакой. Ночью 24 сентября в Харькове прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в телеграм-канале. Что уже известно о взрыве в Харькове, передает 24 Канал.

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Атака на Харьков 24 сентября

В 04:19 Игорь Терехов заявил о прилете в Киевском районе Харькова.

Предварительно, ракета. Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало,

– отметил городской голова.

Глава ОВА также подтвердил, что зафиксировано попадание в землю по открытой территории. Без пострадавших.

Что известно о взрыве в Харькове сегодня

Взрыв в областном центре прогремел около 03:39. Это также подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове прогремел сильный взрыв. Будьте осторожны,

– призвал городской голова Игорь Терехов.

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