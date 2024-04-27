В Харькове раздался взрыв: враг ударил по Салтовскому району

Ночью 27 апреля в Харькове слышали взрыв. Он прогремел одновременно с объявлением воздушной тревоги

Вероятно, враг атаковал регион баллистикой. Это уже не первая атака на Харьковскую область за последние сутки. Призываем не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытие.

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Взрыв в Харькове

Около 00:31 в Харькове прогремел мощный взрыв. Воздушные Силы объявили о ракетной опасности. Уже через две минуты местные повторно слышали громкий звук. Впоследствии мэр города Игорь Терехов подтвердил российскую атаку на город.

Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов,

– написал он.

Мониторинговые паблики сообщают, что россияне атаковали Харьковщину баллистикой. Впоследствии начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал детали атаки.

Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. На эту минуту – без пострадавших. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. Детали выясняем, продолжается обследование,

– написал он.

Игорь Терехов сообщил, что прилетело рядом с медицинским учреждением – там повылетали стекла.

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Местные власти призвали граждан оставаться в укрытиях. В полиции также призвали не публиковать фото или видео вражеской атаки – это может привести к тяжелым последствиям.

Вечерняя атака