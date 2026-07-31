В Харькове прогремел взрыв: какая опасность грозит региону

Днем 31 июля Россия продолжает обстреливать Украину. Во время воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспильне.

Какие последствия взрыва?

Воздушная тревога в Харьковском регионе проходит с 12:43. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупреждали ряд областей об угрозе ракетных ударов.

Харьковская, Полтавская, Кировоградская области – ракетная опасность,

– написали военные в 14:19.

Позже стало известно о движении скоростной цели на приграничье Харьковщины с севера. Уже около 14.31, по данным СМИ, взрыв услышали в Харькове.

Также воздушные силы предупредили, что враг запустил управляемые авиабомбы на север области.

В настоящее время местные власти Харькова не сообщали о последствиях возможной атаки на областной центр.

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Напомним, утром враг атаковал ударными дронами Киевщину. В результате этого в двух районах области поврежден частный дом, два автомобиля, здания одного из предприятий, а также возник пожар травяного настила. Прошло без пострадавших.