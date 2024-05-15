В Харькове прогремел взрыв: враг атаковал центральную часть города

Россияне продолжают атаковать украинские города, подвергая опасности людей. В частности, слышали взрыв в Харькове.

В среду, 15 мая, прогремел мощный взрыв в Харькове. Произошло это после объявления воздушной тревоги и предупреждения об опасности. В этом материале 24 Канал собрал информацию из разных источников.

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Взрыв в Харькове: что известно

Около 19:11 в Харьковской области жители слышали сирены воздушной тревоги. Уже в 19:59 журналисты сообщили, что слышали мощный взрыв в областном центре.

Вскоре начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник уточнил, что работает украинская противовоздушная оборона по вражеским целям.

В то же время мэр Игорь Терехов написал, что, по предварительной информации, в очередной раз фиксируют прилет по району плотной жилой застройки.

Выясняем подробности и собираем информацию о пострадавших и разрушениях,

– подчеркнул городской голова.

После этого председатель ОВА Олег Синегубов подтвердил удар по центральной части Харькова, а именно – Шевченковском районе. Он констатировал, что повреждено 5-этажное здание, есть двое пострадавших.

Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет – госпитализированы,

– говорится в сообщении.

Атака на Харьков 14 мая

14 мая, россияне нанесли удар по центральной части Харькова, попав в многоэтажку. Информацию об атаке и ее последствиях публиковали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры и на других официальных ресурсах.

В результате обстрела пострадали более 20 мирных жителей, среди которых семь мужчин, 11 женщин и трое детей. Повреждено значительное количество жилых и нежилых объектов, в частности торговый центр и учебное заведение.

По предварительным данным, для атаки был использован унифицированный межвидовой планирующий боеприпас Д-30. Воздушные силы Украины предупреждали о запуске российских управляемых авиационных бомб в направлении Харькова перед атакой.

В общем российские захватчики каждый день наносят удары по Харьковщине, подвергая опасности жизни гражданских. Украинская власть неоднократно акцентировала на расследовании атак и привлечении военных преступников к ответственности. В свою очередь, мирным жителям следует всегда спускаться в укрытие и не рисковать жизнью.



Что стоит взять с собой в укрытие во время тревоги / Инфографика 24 Канала