В Харькове прогремело несколько взрывов: в ВСУ предупреждали об угрозе баллистики
В Харькове во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Взрыв в городе прогремел около 14:51. Тревогу же объявили в 14:48.
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Оккупанты могли атаковать баллистикой
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей. Уже через несколько минут в Харькове прогремел взрыв, а после этого – еще несколько.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал местных жителей находиться в укрытиях из-за террористической атаки россиян.
Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары,
– говорится в сообщении.
Россия ударила по Запорожью
Днем 17 февраля оккупанты нанесли удары по Запорожской области. Около 12:10 прогремел мощный взрыв вблизи села Натальевка в Запорожском районе.
Впоследствии председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что под ударом оккупантов оказался объект инфраструктуры в окрестностях Запорожья. Из-за этого произошел перебой в работе теплосети: без отопления остались 39 многоэтажных домов (а это 4 тысячи абонентов). Специалисты концерна "Городские тепловые сети" уже работают над восстановлением теплоснабжения.
Информация о пострадавших не поступала.