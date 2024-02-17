Вибух у місті пролунав близько о 14:51. Тривогу ж оголосили о 14:48.

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Окупанти могли атакувати балістикою

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей. Вже за кілька хвилин у Харкові пролунав вибух, а після цього – ще кілька.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місцевих жителів перебувати в укриттях через терористичну атаку росіян.

Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів,

– мовиться у повідомленні.

До слова, це вже не вперше у Харкові оголошують тривогу 17 лютого через загрозу балістичного озброєння. Перед цим тривогу оголошували о 11:58. Тоді окупанти атакували Запоріжжя.

Росія вдарила по Запоріжжю

Удень 17 лютого окупанти завдали ударів по Запорізькій області. Близько о 12:10 пролунав потужний вибух поблизу села Наталівка у Запорізькому районі.

Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що під ударом окупантів опинився об'єкт інфраструктури на околицях Запоріжжя. Через це стався перебій в роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків (а це 4 тисячі абонентів). Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання.

Інформація про постраждалих не надходила.