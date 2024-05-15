Харьков находится под ударами россиян
Жители Харькова слышали взрыв. Вероятно, он раздался за пределами города.
Оккупанты не прекращают наносить удары по Харькову. 15 мая утром в городе снова было громко.
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Харьков в огне
Приблизительно в 12:32 за пределами Харькова раздался взрыв. Позже в 12:38 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга. Ранее отмечалось также опасность с востока.
На момент взрыва вблизи Харькова тревога продолжалась в двух общинах – Липецкой и Волчанской.
Как пишет мониторинговые каналы, Харьков, вероятно, находится под обстрелом С-300.
В 13:12 за пределами города снова раздался взрыв.
Кроме баллистики, Харьковская область сегодня получила удары КАБами. Так, около 10:00 оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Малая Даниловка. Как следствие – получили ранения три гражданских женщины и мужчина. Все пострадавшие работают в амбулатории. Повреждено здание общежития и амбулатории.
Под вражеский огонь в очередной раз попал Купянск. В результате обстрела центральной части города ранения получила 33-летняя местная жительница.
Напомним, что сегодня россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Власти города заявили о по меньшей мере двух прилетах. По состоянию на 13:00 известно о трех пострадавших. Все находятся в состоянии средней тяжести.
Удар по высотке в Харькове: что известно
- 14 мая около 16:10 российские военные нанесли удары по авиации по Шевченковскому району Харькова.
- Один из боеприпасов попал в многоэтажку. Другое попадание – в гараже вблизи другого многоэтажного жилого дома. Произошло возгорание не менее 15 гаражей.
- 20 человек получили ранения и острую реакцию на стресс. Среди них 6 мужчин, 11 женщин и трое детей — две девушки 12 и 8 лет, а также 12-летний мальчик.
- Повреждены гражданские автомобили и гаражи, не менее 20 жилых и нежилых зданий, среди которых торговый центр, учебное заведение, магазины и т.д. Выбиты окна на входе одной из станций метро.
- Предварительно российская армия ударила по городу УМПБ Д-30.