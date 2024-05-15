Харьков находится под ударами россиян

Жители Харькова слышали взрыв. Вероятно, он раздался за пределами города.

Оккупанты не прекращают наносить удары по Харькову. 15 мая утром в городе снова было громко.

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Харьков в огне

Приблизительно в 12:32 за пределами Харькова раздался взрыв. Позже в 12:38 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга. Ранее отмечалось также опасность с востока.

На момент взрыва вблизи Харькова тревога продолжалась в двух общинах – Липецкой и Волчанской.

Как пишет мониторинговые каналы, Харьков, вероятно, находится под обстрелом С-300.

В 13:12 за пределами города снова раздался взрыв.

Кроме баллистики, Харьковская область сегодня получила удары КАБами. Так, около 10:00 оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Малая Даниловка. Как следствие – получили ранения три гражданских женщины и мужчина. Все пострадавшие работают в амбулатории. Повреждено здание общежития и амбулатории.

Под вражеский огонь в очередной раз попал Купянск. В результате обстрела центральной части города ранения получила 33-летняя местная жительница.

Напомним, что сегодня россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Власти города заявили о по меньшей мере двух прилетах. По состоянию на 13:00 известно о трех пострадавших. Все находятся в состоянии средней тяжести.

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