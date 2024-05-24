В Харькове прогремел взрыв

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и его жителей. Так, в пятницу, 24 мая, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Харькова. Детали о взрывах в городе, читайте далее в материале.

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Взрыв в Харькове

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В Харьковской области начали звучать сирены воздушной тревоги в 17:00. В то же время в Воздушных силах сообщили об активности вражеской авиации.

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!,

– написали там.

Уже через одну минуту стало известно о взрыве в Харькове.

В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!,

– сообщил Игорь Терехов.

Харьков был под массированной атакой врага 23 мая: основное

В четверг, 23 мая, воздушную тревогу в Харьковской области объявили рано утром в 05:27. Воздушные силы тогда предупреждали об активности авиации оккупантов. С тех пор отбой воздушной тревоги в Харьковской области не объявляли, а в самом Харькове взрывы услышали в 10:27.

Городской голова Харькова тогда сообщил о серии новых взрывов. Так, по данным главы ОВА Олега Синегубова, в городе насчитали около 5 взрывов.

Уже в 10:45 мэр Игорь Терехов отметил, что в городе было около десяти взрывов.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.