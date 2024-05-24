В Харькове прогремел взрыв
24 мая 2024, 17:04Читати новину українською
Российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и его жителей. Так, в пятницу, 24 мая, в городе прогремел взрыв.
Об этом сообщил городской голова Харькова. Детали о взрывах в городе, читайте далее в материале.
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Взрыв в Харькове
В Харьковской области начали звучать сирены воздушной тревоги в 17:00. В то же время в Воздушных силах сообщили об активности вражеской авиации.
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!,
– написали там.
Уже через одну минуту стало известно о взрыве в Харькове.
В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!,
– сообщил Игорь Терехов.
Харьков был под массированной атакой врага 23 мая: основное
- В четверг, 23 мая, воздушную тревогу в Харьковской области объявили рано утром в 05:27. Воздушные силы тогда предупреждали об активности авиации оккупантов. С тех пор отбой воздушной тревоги в Харьковской области не объявляли, а в самом Харькове взрывы услышали в 10:27.
- Городской голова Харькова тогда сообщил о серии новых взрывов. Так, по данным главы ОВА Олега Синегубова, в городе насчитали около 5 взрывов.
- Уже в 10:45 мэр Игорь Терехов отметил, что в городе было около десяти взрывов.