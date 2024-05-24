Про це повідомив міський голова Харкова. Деталі про вибухи в місті, читайте далі в матеріалі.

Дивіться також "Пожежа тривала до ранку": "Атеш" розповів, як пошкоджені цистерни з пальним під Луганськом

Вибухи в Харкові