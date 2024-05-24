Про це повідомив міський голова Харкова. Деталі про вибухи в місті, читайте далі в матеріалі.
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Російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та його жителів. Так, в п'ятницю, 24 травня, в місті пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Харкова. Деталі про вибухи в місті, читайте далі в матеріалі.
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