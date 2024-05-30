В Харькове прогремел взрыв

В Харькове в среду дня раздался взрыв. Военные предупреждали об опасности.

Воздушная тревога в регионе продолжается с 12:53 30 мая. Украинские военные предупредили о ракетной опасности и угрозе применения баллистики, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Харькове

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях, ведь враг наносит ракетные удары.

Жители Харьковского и Чугуевского районов, будьте осторожны!

– заявил чиновник.

Суспильне написало, что взрыв в Харькове прогремел в 13:40 30 мая. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об:

13:37 – о ракетной опасности для областей, где объявлена воздушная тревога;

13:43 – об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

К сожалению, ориентировочно в 13:55 журналисты снова сообщили о взрыве в Харькове.

Городской голова Харькове Игорь Терехов взрыв в городе по состоянию на 14 часов 30 мая не комментировал.

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