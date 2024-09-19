В Харькове прогремели взрывы: есть попадания в одном из районов
Российские войска не прекращают терроризировать мирные города Украины. Около полуночи 18 сентября в Харькове прогремел взрыв.
В Воздушных силах предупреждали об опасности. 24 Канал призывает находиться в укрытиях гражданской защиты до сигнала отбоя воздушной тревоги, это может сохранить вам жизнь.
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Что известно о взрывах в Харькове
Первыми о взрыве в Харькове сообщили корреспонденты Общественного в 23:52. Уже через минуту эту информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове взрыв! Будьте осторожны,
– написал Терехов.
Уже в полночь 19 сентября глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о повторных взрывах в городе.
"По предварительным данным, зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории", – сообщил Синегубов.
Заметим, что в Воздушных силах в 23:31 написали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
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Напомним, что несколькими часами ранее взрывы прогремели в Сумах. В результате российского удара была обесточена часть города.