Российские захватчики не прекращают терроризировать украинские города и их население. После обеда во вторник, 22 октября, в Харькове слышали звук взрыва.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Отметим, что на тот момент в регионе продолжалась воздушная тревога.

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Взрыв в Харькове

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Поэтому, в Харьковской области объявили воздушную тревогу около 17:35. Буквально через минуту в Воздушных Силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Менее, чем через 10 минут в Харькове прогремел взрыв.

Взрыв в Харькове,

– написали корреспонденты Суспильного в 17:43.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.