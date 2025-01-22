Вечером в среду, 22 января, в Харькове прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 17:57. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских ударных беспилотников в регионе.

По словам Игоря Терехова, взрыв в Харькове прогремел около 21:01.

В небе над городом могут быть еще "шахеды". Будьте осторожны,

– написал городской голова.

Взрывы в регионе также прокомментировали в полиции Харьковской области. Правоохранители призвали граждан находиться в укрытиях и не публиковать фото и видео прилетов.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, обломки вражеского "Шахеда" зафиксировали в Холодногорском районе города.

Еще один удар был зафиксирован за пределами города. На эту минуту – без пострадавших,

– отметил Синегубов.

Около 21:32 в Харькове снова прогремел взрыв. По словам Игоря Терехова, он раздался за пределами города.

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