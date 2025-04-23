Утром 23 апреля в Харькове было громко. Так, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Взрыв в Харькове

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Заметим, что в Харькове воздушная тревога продолжается еще с вечера 22 апреля. Ночью российские оккупанты массированно атаковали город ударными БПЛА.

Утром 23 апреля угроза атаки дронами все еще продолжалась. Так, согласно данным Воздушных сил было зафиксировано движение БПЛА на Харьков с севера в 7 часов утра.

Уже через 10 минут стало известно, что в городе громко.

В Харькове прогремел взрыв,

– говорится в сообщении СМИ.

Сейчас деталей по взрыву нет, а тревога в регионе продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.