В Харькове россияне атаковали дроном многоквартирный дом: есть пострадавшие
- В Харькове дрон "Молния" попал в многоквартирный дом в Киевском районе вечером 1 августа.
- Воздушная тревога длилась с 20:44 до 20:58; в результате прилета пострадали 2 женщины.
Вечером пятницы, 1 августа, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за движения российских беспилотников. В частности, около 20:45 взрыв прогремел в Харькове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Зафиксирован удар дроном "Молния" – подробности рассказали мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
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Что известно о последствиях атаки?
По информации Терехова, вражеский БпЛА типа "Молния" попал в многоквартирный дом в Киевском районе Харькова.
По данным Синегубова, пострадали 2 человека – 25-летняя и 35-летняя женщины.
К слову, воздушная тревога в Харьковском районе области продолжалась с 20:44 до 20:58.
Враг продолжает терроризировать мирное население Харькова. Поэтому не игнорируйте сигналы тревоги!
– обратились к гражданам в ОГА.
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