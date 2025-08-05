В Харькове прогремел взрыв

В Харькове вечером 5 августа прогремел взрыв. Его слышали в северных районах города.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Какая причина взрыва в Харькове сегодня?

Вечером во вторник, 5 августа, в Харькове и регионе была объявлена воздушная тревога в 21:22.

Около 21:26 на севере города раздался взрыв.

Позже городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по Киевскому району дроном типа "Молния". К сожалению, есть раненые.

Удар по АЗС. Есть предварительная информация о пострадавших,

– добавил мэр Харькова.

Подробности обстрела устанавливаются.

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