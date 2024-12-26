В Харькове прогремели очередные взрывы

Российские войска продолжают терроризировать Харьков и область. Вечером 26 декабря в городе прогремели очередные взрывы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Вероятно, они возникли за пределами города.

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Что известно о взрывах в Харькове

Россияне продолжают терроризировать чуть ли не ежедневно Харьков и область. Вечером 26 декабря в городе снова раздавались взрывы.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– говорится в сообщении.

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о взрывах в Харькове и их причинах. Добавим, что воздушная тревога в области продолжается уже более часа.

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К слову, ранее в городе также прозвучала серия взрывов после 14 часов. Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову с помощью БпЛА типа "Молния".