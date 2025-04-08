Харьков под массированной атакой дронов: в городе прогремело по меньшей мере 15 взрывов

Вечером 8 апреля Россия в очередной раз атакует Украину ударными беспилотниками. В результате этого в Харькове прогремели взрывы.

В городе уже второй раз громко из-за атаки российских "Шахедов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове

По данным Терехова, около 22:25 в Харькове прогремело два взрыва. Он отметил, что город находится под массированной атакой беспилотников и заявил, что они продолжают заходить в Харьков.

Эту информацию также подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он призвал горожан будет осторожными и находиться в укрытиях.

Уже в 22:29 мэр города снова сообщил о еще одной серии взрывов. Впоследствии стало известно, что на месте последних попаданий БпЛА вспыхнул пожар.

Отметим, что в результате атаки "Шахедов" на Киевский и Шевченковский район Харькова 8 апреля возникли возгорания. Кроме этого, один человек пострадал. Впоследствии также появилась информация об ударе беспилотником по Индустриальному району города.

По данным Синегубова, всего во время этой атаки по состоянию на 22:52 в городе прозвучало не менее 15 взрывов.