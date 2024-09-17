Россияне ударили КАБами по Харькову: среди пострадавших – 4 спасателя
В Харькове днем 17 сентября прогремели мощные взрывы. По всей области объявляли воздушную тревогу.
Это сделали из-за угрозы пусков управляемых авиационных бомб врагом. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях гражданской защиты и не выходить оттуда до конца тревоги.
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Что известно о взрывах в Харькове
Обновлено! Игорь Терехов в 15:50 сообщил, что в Харькове 6 пострадавших от удара оккупантского КАБа. Из них четверо спасателей. Сейчас им всем оказывают медицинскую помощь.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что это спасатели, которые тушили пожар рядом.
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 15:03. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей,
– сказали военные.
Через 5 минут Воздушные силы написали, что состоялся пуск КАБов на Харьковскую область.
Первый взрыв в Харькове прогремел в 15:14, о чем сообщили корреспонденты Суспильного. Через минуту в городе уже слышали серию громких звуков.
Взрывы также подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
"Харьков под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" – написал он.
Впоследствии стало известно, что одно из попаданий России в Харьковской области пришлось на территорию Малоданиловской общины. Об этом сообщил ее глава Александр Гололобов.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в городе Харьков и районе.
Одно из попаданий в городе – по открытой территории. Информация о пострадавших проверяется, – написал он.
В полиции Харьковской области призвали граждан не выкладывать фото и видео последствий обстрелов или попаданий. Ведь этим можно помочь врагу в его захватнических действиях.
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