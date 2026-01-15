В Харькове прогремела серия взрывов, в Сумах также громко

Посреди дня в Сумах и Харькове прогремели взрывы. Незадолго до этого предупреждали об угрозе ударных беспилотников и фиксации скоростной цели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Что известно о взрывах в Харькове?

Воздушная тревога в пределах Харьковского района объявлена еще с 10:29. Ориентировочно в 13:52 в Воздушных силах ВСУ сообщили о фиксации движения БпЛА на областной центр с северного направления.

Уже в 14:35 появилась информация о движении скоростной цели в направлении города. Вскоре после этого в Харькове все же было громко. Уже около 14:46 сообщили о повторных взрывах в черте города.

Враг наносит удары по пригороду Харькова,

– написал городской голова Игорь Терехов.

Начальник ОВА подтвердил эту информацию, отметив, что в некоторых районах города было шумно. По его словам, сообщений о пострадавших пока не было, последствия попаданий уточняют.

Какие детали атаки на Сумы известны?