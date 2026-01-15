Мужчина рассказал, что видел, и почему не отреагировал на воздушную тревогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Что рассказал господин Богдан об атаке на Львов?

Во время утренней атаки господин Богдан работал на тракторе, отгребая снег возле памятника Степану Бандере. Мэр города Андрей Садовый лично пообщался с мужчиной.

Он невероятный человек. Сегодня, кроме благодарности нашим коммунальщикам за титанический труд, просим всех не игнорировать воздушную тревогу и заботиться о безопасности во время обстрелов. Потому что самое важное – человеческая жизнь, а уже потом работа. Пожалуйста, это просьба и ко всем нашим работникам, и к львовянам,

– написал он.

Садовый встретился с коммунальщиком, которого задела ударная волна: видео из соцсетей мэра Львова

Тогда как господин Богдан отметил, что его спасла шляпа, которую подарил сын. Он пояснил, что во время атаки сидел в кабине трактора, осколки дрона увидел, когда они уже горели под трактором, а тревоги не слышал из-за шума транспортного средства.

По словам мужчины, попадание "Шахеда" было похоже на звездное сияние, а звук был такой, будто с 12 этажа упал пакет стекла.

Последствия атаки на Львов: коротко о главном