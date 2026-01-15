Чоловік розповів, що бачив, та чому не відреагував на повітряну тривогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Дивіться також У Львові "Шахед" пошкодив столітню церкву Ольги та Єлизавети – одну з найвищих споруд міста

Що розповів пан Богдан про атаку на Львів?

Під час ранкової атаки пан Богдан працював на тракторі, відгортаючи сніг біля пам’ятника Степану Бандері. Мер міста Андрій Садовий особисто поспілкувався з чоловіком.

Він неймовірна людина. Сьогодні, окрім подяки нашим комунальникам за титанічну працю, просимо всіх не ігнорувати повітряну тривогу та дбати про безпеку під час обстрілів. Бо найважливіше – людське життя, а вже потім робота. Будь ласка, це прохання і до всіх наших працівників, і до львів’ян,

– написав він.

Садовий зустрівся з комунальником, якого зачепила ударна хвиля: відео з соцмереж мера Львова

Тоді як пан Богдан зазначив, що його врятував капелюх, який подарував син. Він пояснив, що під час атаки сидів в кабіні трактора, осколки дрона побачив, коли вони вже горіли під трактором, а тривоги не чув через шум транспортного засобу.

За словами чоловіка, влучання "Шахеда" було схоже на зоряне сяйво, а звук був такий, ніби з 12 поверху впав пакет скла.

Наслідки атаки на Львів: коротко про головне