В Харькове прогремела серия взрывов: Воздушные силы предупреждали о пуске КАБов

Оккупанты не унимаются терроризировать Харьков и его население. Так, утром 19 июля жители города слышали взрывы.

Об этом сообщили в Суспильному. Отметим, что в области была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Харькове

Утром в 8:37 в Харьковской области звучали сирены воздушной тревоги. Меньше, чем через полчаса в Воздушных силах предупредили о пусках КАБов на Харьковщине.

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине,

– говорится в сообщении.

Через несколько минут после этого, в Суспильном сообщили, что в Харькове слышно серию взрывов. Там отметили, что вероятно, за пределами города.

В 9:20 там написали о новой серии взрывов в регионе.

В Харькове прозвучала новая серия взрывов, вероятно, за пределами города,

– сообщили в Общественном.

призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.