В Харькове прогремела серия взрывов: Воздушные силы предупреждали о пуске КАБов
Оккупанты не унимаются терроризировать Харьков и его население. Так, утром 19 июля жители города слышали взрывы.
Об этом сообщили в Суспильному. Отметим, что в области была объявлена воздушная тревога.
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Взрывы в Харькове
Утром в 8:37 в Харьковской области звучали сирены воздушной тревоги. Меньше, чем через полчаса в Воздушных силах предупредили о пусках КАБов на Харьковщине.Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине,
– говорится в сообщении.
Через несколько минут после этого, в Суспильном сообщили, что в Харькове слышно серию взрывов. Там отметили, что вероятно, за пределами города.
В 9:20 там написали о новой серии взрывов в регионе.
В Харькове прозвучала новая серия взрывов, вероятно, за пределами города,
– сообщили в Общественном.