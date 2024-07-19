Про це повідомили в Суспільному. Зауважимо, що в області була оголошена повітряна тривога.

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Вибухи в Харкові

Зранку о 8:37 в Харківській області лунали сирени повітряної тривоги. Менше, ніж через пів години в Повітряних силах попередили про пуски КАБів на Харківщині.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині,

– ідеться в повідомленні.

Через декілька хвилин після цього, у Суспільному повідомили, що в Харкові чутно серію вибухів. Там зазначили, що ймовірно, за межами міста.

О 9:20 там написали про нову серію вибухів в регіоні.

У Харкові пролунала нова серія вибухів, ймовірно, за межами міста,

– повідомили в Суспільному.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.