Про це повідомили в Суспільному. Зауважимо, що в області була оголошена повітряна тривога.
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Вибухи в Харкові
Зранку о 8:37 в Харківській області лунали сирени повітряної тривоги. Менше, ніж через пів години в Повітряних силах попередили про пуски КАБів на Харківщині.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині,
– ідеться в повідомленні.
Через декілька хвилин після цього, у Суспільному повідомили, що в Харкові чутно серію вибухів. Там зазначили, що ймовірно, за межами міста.
О 9:20 там написали про нову серію вибухів в регіоні.
У Харкові пролунала нова серія вибухів, ймовірно, за межами міста,
– повідомили в Суспільному.