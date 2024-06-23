В Харькове прогремела серия взрывов

Российские войска продолжают обстреливать Харьков. В ночь на 23 июня появилась информация о серии взрывов в городе.

По информации корреспондентов Общественного, возможно, взрывы были за пределами города. Заметим, что тревога в Харьковской области продолжается уже почти 17 часов.

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Что известно о взрывах в Харькове

Ночью в городе прогремела серия взрывов. О взрывах сообщили корреспонденты Общественного.

В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города, сообщили корреспонденты Общественного,

– говорится в сообщении.

Сейчас любая официальная информация о причине взрывов отсутствует. Также добавим, что воздушная тревога в Харьковской области продолжается уже более 17 часов.

К слову, по городу вчера, 22 июня, был нанесен смертельный удар КАБами. В результате атаки врага погибли 3 человека, еще 56 получили ранения.

Все пострадавшие в результате обстрела россиян – гражданские люди. Известно, что женщина погибла на остановке выходя из троллейбуса, другой мужчина шел по улице и оказался в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина – охранник предприятия.