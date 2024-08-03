В Харькове дважды раздалась серия взрывов: Россия ударила ракетами
В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности из-за активности российской тактической авиации на Восточном направлении.
Взрывы в областном центре Харьковской области прогремели ориентировочно в 22:55 и 23:04 3 августа. Власти уже рассказали об очередной ракетной атаке России, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Харькове
В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города,
– заявили журналисты Суспильного.
К сожалению, ориентировочно в 23:04 в Харькове снова прогремели взрывы. Также, вероятно, за пределами областного центра.
Кстати, тревогу в Харьковской области объявили еще в 17:55 3 августа.
По неподтвержденной информации мониторинговых телеграм-каналов, Россия атаковала скоростной ракетой, перед тем – была угроза применения ракет Х-59/69.
Угроза применения вражеских ударных БпЛА из Белгородской области. Направление движения – на Юг,
– предупредили Воздушные силы об опасности на Харьковщине в 23:10 3 августа.
Людей традиционно призывают находиться в укрытиях гражданской защиты или соблюдать правила двух стен, ведь это может спасти жизнь.
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Власти рассказали об атаке на Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал ориентировочно в 23:13 3 августа, что оккупанты нанесли очередные ракетные удары по региону.
Информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях проверяются,
– сказал чиновник.
Он также подтвердил, что есть угроза вражеских беспилотников.