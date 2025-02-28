В Харькове прогремела серия взрывов

Российские оккупанты не прекращают террор украинских городов. В который раз под прицел врага попал Харьков.

Так, утром 28 февраля там раздались взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Харькове

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашему телеграмме.

Отметим, что воздушную тревогу в Харькове объявили в 10:05.

Через минуту в Воздушных силах предупредили ракетную опасность для города. Добавим, что тогда же указали и о пусках вражеских управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковскую область.

"Наблюдается активность БПЛА в Запорожской, Харьковской и Сумской областях, возможна работа ПВО", – написали в 10:09 в ВС.

Через 10 минут стало известно, что в Харькове слышали звуки взрывов

В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города,

– сообщили журналисты.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что в ночь на 28 февраля войска страны-агрессорки атаковали Украину 208 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Силы ПВО сбили 107 дронов во время ночной атаки, еще 97 беспилотников-имитаторов – локационно утрачены.