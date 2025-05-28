В ночь на среду, 28 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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В Харькове прогремели взрывы

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена ​​еще в 21:32. Впоследствии она распространилась и непосредственно на областной центр.

После полуночи Воздушные силы ВСУ написали о движении ударных БПЛА в Харьковской области.

По словам корреспондентов Суспильного, взрывы в Харькове прогремели около 00:34.

В 00:43 стало известно, что в городе прогремел четвертый взрыв.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода. В то же время он подчеркнул, что для города сохраняется угроза ударных БПЛА.

Не игнорируйте сигналы тревоги и оставайтесь в укрытиях. Берегите себя!

– призвал Терехов.

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Напомним, недавно в издании The Economist заявили, что Россия собирается увеличить производство "Шахедов" и сможет запускать по 1000 беспилотников одновременно.

В ответ на это начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что тактика врага действительно может свидетельствовать о том, что тенденция идет к увеличению атак.