Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Харкові прогриміли вибухи

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще о 21:32. Згодом вона поширилася й безпосередньо на обласний центр.

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ написали про рух ударних БпЛА на Харківщині.

За словами кореспондентів Суспільного, вибухи в Харкові пролунали близько 00:34.

О 00:43 стало відомо, що в місті прогримів четвертий вибух.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Водночас він наголосив, що для міста й надалі зберігається загроза ударних БпЛА.

Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги та залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!

– закликав Терехов.

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, нещодавно у виданні The Economist заявили, що Росія збирається збільшити виробництво "Шахедів" і зможе запускати по 1000 безпілотників одночасно.

У відповідь на це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що тактика ворога дійсно може свідчити про те, що тенденція йде до збільшення атак.