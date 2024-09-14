В Харькове прогремела серия мощных взрывов
Источник:Игорь Терехов
Россияне ударили по Харькову. Игорь Терехов сообщил о прилетах в Киевском районе города.
Около 23:00 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что несколько групп российских БПЛА на севере Сумщины двигаются на Харьковщину юго-восточным курсом.
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Харьков под ударом россиян
Около 23:15 в Харькове раздался первый взрыв. Потом город вздрогнул от нескольких взрывов подряд.
Оккупанты наносят удары! Харьков и район: находитесь в укрытиях!
– обратился к украинцам глава ОВА Олег Синегубов.
Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что предварительно взрывы раздавались в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту – без пострадавших.
Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений.
Напомним, что днем 12 сентября по тактике "повторного удара" российские военные обстреляли Борову. В результате удара загорелись жилые дома.
Когда спасатели прибыли на место ликвидации пожара, оккупанты нанесли повторный удар.В результате этих вражеских атак на месте погибли два человека: 76-летний мужчина и 55-летняя женщина. Впоследствии в больнице скончался еще один 56-летний местный житель. 9 человек получили ранения, среди них – трое спасателей.
Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: в поселке повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, магазины.
По предварительным данным, враг обстрелял Борову из РСЗО "Торнадо-С".