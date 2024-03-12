В Харькове прогремели взрывы: зафиксировано 3 "прилета"

Россия снова атаковала Украину. В частности мощные взрывы прогремели в Харьковской области - их слышали в областном центре.

На фоне взрывов в Харьковской области полиция призвала людей находиться в укрытиях. Впоследствии в ОВА сообщили, что недалеко от Харькова прилетели по меньшей мере 3 ракеты.

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Враг обстрелял Харьковскую область баллистикой

В 15:04 Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока для харьковской, Сумской и Полтавской области. В регионах объявили воздушную тревогу.

"Суспільне Харків" сообщило, что по состоянию на 15:10 в Харькове прогремели 4 взрыва. Первый взрыв прогремел в 15:04, после этого в течение 5 минут прозвучали еще 3.

Журналисты отметили, что они могли быть за пределами города. Однако их четко слышали в областном центре.

В полиции Харьковской области призвали людей находиться в укрытиях до отбоя тревоги. О попадании вражеских снарядов призвали сообщать на спецлинию 102.

Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей,

– отметили в полиции.

Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 15:18 в Харьковском районе зафиксировано 3 вражеских "прилета". По предварительной информации, без пострадавших.

Он отметил, что информация обновляется. Сейчас правоохранители устанавливают тип вооружения и другие детали.

Враг неустанно терроризирует жителей Харьковской области: ситуация в регионе

В Харьковской ОГА утром 12 марта сообщили, что за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области. Также враг нанес авиаудара по 4 населенным пунктам.

В селе Глушковка Купянского района во время вражеского минометного обстрела погиб 1 человек, а трое мужчин в возрасте 46, 38, 46 получили ранения.

В селе Вербовка Изюмского района в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета погиб 54-летний мужчина.

Также в Волчанске в результате вражеского обстрела травмирована 66-летняя женщина.

В других населенных пунктах пылали жилые дома и частные авто. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По состоянию на 15:35 в Харьковской области все еще продолжается воздушная тревога.