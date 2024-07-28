В Харькове прогремели взрывы

Российские оккупанты не прекращают террор Харькова и его жителей. Утром 28 июля там прогремели взрывы.

Об этом в 10:59 сообщили в Суспильном. Отметим, что в области на тот момент была объявлена воздушная тревога.

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В Харькове прогремел взрыв

В Харьковской области сирены воздушной тревоги начали звучать еще в 9:20.

В 10:54 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога. Собственно, среди них была и Харьковская область.

Уже через 5 минут Суспильне Харьков сообщило о взрыве в городе. Через минуту издание проинформировало о еще одном.

Второй взрыв в Харькове,

– говорилось в сообщении.

призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.